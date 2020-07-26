Як молоді і здорові люди поширюють COVID-19 — Deutsche Welle

На тлі повторних спалахів коронавіруса SARS-CoV-2 багато регіони і країни знову вводять обмежувальні заходи. Яку роль в появі нових вогнищ інфекції відіграють її безсимптомні носії?

Про це йдеться в сьогоднішній статті Deutsche Welle.

Мельбурн, Пекін, Лестер, Барселона… У всьому світі продовжують фіксувати нові локальні спалахи коронавирусной інфекції, причому найчастіше в місцях, де раніше спостерігалося істотне зниження числа хворих. В результаті місцеві власті змушені знову посилювати карантинні заходи.

18 липня в світі було зафіксовано майже 260 тисяч нових випадків зараження COVID-19: це стало рекордним добовим приростом з початку пандемії. Хоча за останні кілька днів цифри дещо знизилися, особливого приводу для оптимізму поки немає.

Результати останніх досліджень свідчать про те, що молоді безсимптомні носії можуть грати у поширенні вірусу куди більшу роль, ніж вважалося досі.

Одна поїздка в ліфті — десятки заразилися

В американському Центрі з контролю і профілактики захворювань (CDC) повідомили про незвичайному випадку, коли жінка, яка була безсимптомним носієм COVID-19, заразила в цілому 71 людини, провівши всього кілька хвилин в ліфті свого будинку в Китаї. Жінка ще в березні повернулася в КНР з США і зробила тест на коронавірус, проте той виявився негативним. Незважаючи на це, вона вирішила дотримуватися карантин і стверджує, що за два тижні тільки один раз проїхала в ліфті.

Японські вчені з Кіотського університету також нещодавно провели дослідження, в ході якого простежили ланцюжка більше 3000 випадків зараження. Фахівцям вдалося ідентифікувати 22 людини, які, найімовірніше, стали початковими джерелами розповсюдження інфекції. Кожен другий з них був у віці від 20 до 39 років.

Це викликало у вчених здивування, оскільки більшість випадків зараження, зафіксованих в Японії в конкретний період, довелося на пацієнтів у віці 50-70 років.

Дві третини американців з COVID-19 — молодше 60 років

Поширення SARS-CoV-2 молодими людьми може сприяти низка факторів. Співавтор дослідження, доцент кафедри вірусології Кіотського університету Юкі Фурусе зазначає, що у молодих людей хвороба часто протікає в легкій формі і вони не усвідомлюють, що можуть заразити інших.

Професор вірусології Університету Тохоку в Японії Hitoshi Ошитани також допускає, що представники молодого покоління вважають себе менш схильними до ризику: отже, вони мобільніші і в них більше шансів опинитися в контакті з джерелом інфекції.

При цьому у молодих людей коронавірус виявляється все частіше. Наприклад, аналіз даних, зібраних в американському місті Сіетл, показав, що половина нових випадків зараження коронавірусом припадає на людей віком від 20 до 30 років.

А за останніми даними американського Центру з контролю і профілактики захворювань, що майже 70 відсотків жителів США з підтвердженим діагнозом COVID-19 були молодше 60 років.

Наскільки небезпечні безсимптомні носії?

У травні голова CDC Роберт Редфілд заявив, що симптоми захворювання можуть не виявлятися у 25 відсотків людей, що заразилися.

У свою чергу дослідження, проведені в Гонконзі і Великобританії, показали, що частка прихованих носіїв серед переносників вірусу може скласти до 50 відсотків.

Втім, поки що вчені ще не прийшли до консенсусу відносно того, наскільки безсимптомні носії заразні і в якій мірі вони сприяють поширенню SARS-CoV-2. Більшість фахівців дотримується думки, що ризик зараження від хворого з явними ознаками коронавіруса все ж вище, ніж від носія інфекції, у якого їх немає.

Захисні маски як основна міра обережності

При цьому фахівці вважають, що пріоритетним способом боротьби з поширенням COVID-19 раніше повинні залишатися запобіжні заходи — зокрема, соціальне дистанціювання і носіння захисних масок.

У деяких регіонах, де нещодавно були зафіксовані нові спалахи коронавіруса — наприклад, в Австралії, — влада лише зовсім недавно мешканців зобов’язали носити маски в громадських місцях.

У Німеччині, до речі, такі правила ввели ще в кінці квітня. Відповідно до одного з досліджень, носіння масок знижує шанс заразитися SARS-CoV-2 на 40 відсотків.

Примітно, що в червні Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) також оновила рекомендації щодо носіння захисних масок і тепер радить вдягати їх у громадських місцях і закритих приміщеннях, де важко забезпечити соціальну дистанцію.