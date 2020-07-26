Влада хоче здати Україну ворогам: Ярош звернувся до військових з-за оголошеного «перемир’я»

Командувач Української добровольчою армією, екс-глава «Правого сектора» Дмитро Ярош назвав небезпечними нові домовленості про припинення вогню на Донбасі.

Про «перемир’я» Ярош висловився на своїй сторінці в Facebook, передає «Оглядач».

Звертаючись до українським воїнам, він закликав «не виконувати злочинних антиконституційних і антидержавних наказів».

Як вважає колишній керівник «Правого сектору», «держава знову в небезпеці».

«За попередньої влади нас теж намагалися «примусити до миру» з терористами і окупантами. Але серед можновладців все ж було більшість патріотів, які тверезо мислили і розуміли: якщо українці припинять стріляти в обороні своєї держави, вони втратять свою державність», – написав Ярош.

Він додав, що «капітуляція перед Кремлем – це смерть нашої країни».

«Зараз, якщо політичне керівництво країни, тимчасово перебуває при владі, захоче стати «зрадниками», що ж – ми зможемо з цим впоратися», – написав Ярош.