«Непідйомний» танкер Delfi пов’язаний з махінаціями соратника Януковича

Танкер Delfi, який сів на мілину біля узбережжя Одеси, брав участь в контрабандних операціях олігарха з оточення екс-президента Віктора Януковича Сергія Курченко і ймовірно належить екс-депутату від «Партії регіонів».

Про це йдеться в програмі Правозахисники.Розслідування на телеканалі «Прямий».

Як зазначають журналісти, під час огляду танкера президентом України Володимиром Зеленським 4 липня його супроводжував екс-нардеп-регіонал Юрій Голіков, який вів переговори з підняття танкера, представляючи інтереси судновласника.

В офіційному звіті про розслідування аварії зазначено, що Delfi належить британській компанії «Містер Дрейк Пісі», яка в свою чергу ця компанія належить анонімної офшорної компанії з Маршаллових островів — «Телин менеджмент».

У бесіді з журналістами «Прямого» підтвердили, що власником затонулого танкера є екс-депутат Миколаївської облради від «Партії регіонів» Олег Ковтунов.

«Компанії Олега Ковтунова і безпосередньо танкер Delfi фігурували у кримінальній історії — одеська поліція вважала, що вони брали участь в контрабандних операціях групи Курченко — одного з олігархів часів Януковича, який заробив мільярдний статок буквально за пару років — саме на контрабанді пального. Що робив Delfi в 2019 в Одеській затоці? Ймовірно, нелегально працював як плавуча автозаправна станція», — йдеться в розслідуванні.

Незважаючи на те, що після викиду танкера Delfi стало зрозуміло, що він працював нелегальної бензоколонкою, під слідством поки знаходиться тільки капітан судна. Його звинувачують у порушенні правил судноплавства.

Нагадаємо, мерія міста Одеси має намір отримати компенсацію від власника бункерувальника Delfi, який восени 2019 року сів на мілину, затонув біля узбережжя та пошкодив хвилеріз.