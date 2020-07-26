Влади ОРДО не пропускають мати в Донецьк на похорон сина. У них вихідний

Телеграм-спільнота «Ситуація на блокпостах Донбасу» опублікувало крик про допомогу, під КПВВ Оленівка знаходиться літня жінка, у неї вчора помер син в Донецьку. У список на перетин її не внесли, тому що вихідні дні. Закордонні паспорти у жінки немає.

Під палючим сонцем, з хворим серцем, втративши єдиного сина, добу вона під «митницею» просто не перенесе. «Може у когось є знайомі, зв’язку, хто може допомогти прискорити процес внесення її в ці списки» — просить допомоги родичка.

«Доброго дня всім! допоможіть будь ласка!

Вчора помер кум. Його мама (немає закордонного паспорта) намагається в’їхати в ДНР з боку України. Подали вчора документи в штаб, щоб її внесли у список на дозвіл перетину митниці. Але поки в список її не внесли. Вона зараз знаходиться під митницею на Еленовке, під пекучим сонцем з хворим средцем, втративши вчора єдиного сина!

Може у когось є знайомі, зв’язку, хто може допомогти прискорити процес внесення її в ці списки. Офіційно все тільки завтра в 9 ранку можна йти на прийом. Добу під митницею вона просто не перенесе!

Заздалегідь всім величезне спасибі!!!» жінка благає.

«Влада „днр“, у вас прокинеться совість? Не пропускати мати на похорон сина, це блюзнірство!», — пишуть в мережі

В даний час жінка повернулася на КПВВ Новотроїцьке, їй запропонували переночувати в наметі МНС. У «Штабі» відповіли, що розглянути питання можна тільки приїхавши особисто завтра з ранку, відповідь дадуть теж завтра