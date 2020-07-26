Ще один кандидат у президенти Білорусі заявив про погрози

Канопацкая відмовилася проводити вуличні пікети.

Кандидат у президенти Білорусі Ганна Канопацкая заявила про надходять на її адресу і на адресу дітей загрози. У зв’язку з цим вона прийняла рішення відмовитися від проведення вуличних пікетів.

Про це вона написала в Facebook після зустрічі з керівництвом свого штабу і довіреними особами.

За її словами, чинна влада, зосереджена на боротьбі з інакомисленням та протестними настроями, не здатна захистити когось, крім себе, що робить вуличну агітацію небезпечною.

Вона зазначила, що місця, які влада визначила для проведення передвиборних пікетів, «більше підходять для вигулу собак». Канопацкая має намір проводити агітацію на підприємствах.

«Там є можливість забезпечити людям належну безпеку. На цьому тижні розіслали листи на 50 найбільших підприємств країни. Чекаємо відповіді», — написала вона.