Британія закликала Росію вплинути на бойовиків на Донбасі

Великобританія очікує стійкого зменшення насильства.

Британія вітає домовленість на рівні Тристоронньої контактної групи про всеосяжну припинення вогню на Донбасі. Росія повинна виконати свої зобов’язання.

Про це заявила посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

Британський посол закликала Росію вплинути на незаконні збройні формування на Донбасі, яких вона підтримує, щоб домогтися виконання досягнутих домовленостей про перемир’я.

«Дуже сподіваюся, що вони (домовленості — ред.) будуть втілені і мирні жителі на Донбасі побачать стійке зменшення насильства», — підкреслила Сіммонс.

Нагадаємо, у 00:01 понеділка, 27 липня, на Донбасі повинен початися режим всеохоплюючого припинення вогню. Перемир’я було погоджено Тристоронньої контактною групою.