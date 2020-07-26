В Одесі знову стався витік з танкера: оголосили надзвичайну ситуацію

Допустима концентрація нафтопродуктів перевищена майже в 5 разів.

Ситуація навколо затонулого танкера Delfi в Одесі була оголошена надзвичайною ситуацією місцевого рівня. З судна знову стався витік нафтопродуктів у море.

Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

За словами Малеванного, чергова спроба підняти затонулий танкер на кіль провалилася, зате стався новий вилив нафтопродуктів, що призвів до забруднення близько 100 квадратних метрів поверхні води.

«Станом на вчора — 25 липня — було встановлено перевищення нормативів гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у 4,8 рази», — заявив він.

Крім того, сьогодні в Одеській ОДА прийняли рішення відмовити власнику судна в продовження спроб підйому танкера і долучити до операції потужності Адміністрації морських портів України та ДСНС.

Нагадаємо, танкер Delfi затонув біля узбережжя Одеси в минулому році, після того як його зірвало з якоря під час сильного шторму. Судно досі залишається лежати на хвилерізі, оскільки власник не може його прибрати.