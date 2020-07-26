Бойовики завтра відновлять пропуск через лінію зіткнення в Донецькій області

Пропуск буде діяти до 18 годин.

Російсько-окупаційні сили в понеділок, 27 липня, відновлять пропуск через лінію розмежування в Донецькій області. Окупанти на один день відкриють блокпост «Оленівка», який межує з українським КПВВ «Новотроїцьке».

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

За даними окупантів, завтра пропуск через блокпост «Оленівка» буде здійснюватися з 9:00 до 18:00 на в’їзд і виїзд. Однак, на блокпості бойовиків будуть діяти певні правила:

для в’їзду на окуповану територію необхідно мати дозвіл міжвідомчого оперативного штабу» бойовиків;

для виїзду з окупованої території необхідно мати прописку на підконтрольної українському уряду території.

При цьому всі особи, які прибувають на окуповану територію, повинні пройти обов’язкову 14-денну обсервацію.