Під Рівне продавець ледь не задушила покупницю, яка увійшла в магазин без маски

В одному з магазинів міста Костополі Рівненської області стався конфлікт між продавцем і покупцем. Дівчина зайшла без медичної маски під час карантинних обмежень, а продавець, за її словами, почала її душити за це.

Про це дівчина написала на сторінці «КОСТОПІЛЬ — ГОДИНУ» у Facebook.

Мешканка міста Веремчук Ірина стверджує, що стала жертвою неадекватно продавчині з магазину «Київські напівфабрикати» у Костополі. Жінка зайшла в магазин і побачила, що продавець опустила маску до підборіддя, тож вирішила і собі не надягати. Це і спровокувало конфлікт.

«Оскільки у продавщиці маска «висіла на бороді» і була вона без рукавичок, я теж зайшла без маски. Зрозумійте мене правильно: я мала при собі маску, але якщо я дотримуватися карантин, то й інші теж, тим більше в магазині. З боку продавщиці відразу посипалися в мою адресу хамські зауваження. У відповідь я теж зробила їй зауваження, що її зовнішній вигляд, як продавця, теж не відповідає вимогам карантину. Вона стала вимагати покинути магазин і відмовлялася обслуговувати! Хамство, невихованість, непрофесіоналізм і ненависть в продавщиці зашкалювала! А далі було ще «цікавіше»: я дістала з холодильника пакет варениками з проханням, щоб вона мене обслужила, і конфлікт вичерпано. Продавець вирвала у мене з рук пакет з варениками, вони розлетілися по всьому магазину, а іншою рукою схопила мене за шию і почала душити! Я її отпихнула, так і від її нігтів залишилися подряпини. Звичайно я після цього почала на неї кричати, люди збіглися. Шкіру живцем здерла, сьогодні рана. Нігті чорні у неї, щоб хоч зараження не було», — розповіла вона.

Костопильчанка каже, що в поліцію не зверталася, однак вирішила поділитися ситуацією, щоб вона знову не повторилася в майбутньому.

Фото: Ірина Веремчук/Facebook