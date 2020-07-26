Українським водіям підготували новий штраф

Законопроект врегульовує ситуацію зі зберіганням та утилізацією відходів.

У Раді був прийнятий в першому читанні законопроект №2207-д про управління відходами. Для автомобілістів підготували поправки до чинних норм.

Так, за викинуте з вікна транспортного засобу сміття, порушник заплатить від 1700 грн штрафу, замість нинішніх 17 грн.

Спійманих порушників в поїздах будуть штрафувати також.

Підставою для накладення штрафу на автомобіліста може слугувати стаття 52 КУпАП (забруднення земель).

Крім зазначених штрафів для водіїв, в документі міститься цілий ряд норм, обов’язків і стягнень для всіх, причетних до накопичення, утилізації та поширенню сміття.

: mmr.net.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.