Померла остання зірка фільму «Віднесені вітром», який отримав Оскар в 1939 році

Зірка кіно 1940-х, одна з останніх представниць золотої ери Голлівуду Олівія де Хевілленд померла у віці 104 років. Багатьом глядачам вона відома по ролі Мелані Гамільтон Вілкс — дружини персонажа, в якого була закохана головна героїня шедевра «Віднесені вітром» Скарлетт о’хара.

Про смерть актриси повідомляє видання Hollywood Reporter з посиланням на його представника.

Де Хевілленд народилася в сім’ї адвоката та актриси в Токіо — там її батько-англієць вів юридичну практику.

Вона почала кар’єру актриси в 1930-ті роки. Однією з найвідоміших ролей де Хевілленд була роль Мелані у «Віднесених вітром». У 1939 році Олівію висунули за неї на премію «Оскар» в номінації «Краща жіноча роль другого плану». Тоді вона нагороду не отримала, але потім її двічі завойовувала як краща актриса: за ролі у фільмах «Кожному своє» (1946) і «Спадкоємиці» (1949).



Олівія у стрічці «Віднесені вітром»

Серед інших відомих робіт Олівії можна назвати картини «Дорога на Санта-Фе» (1940), «Моя кузина Рейчел» (1952), «Тихіше, тихіше, мила Шарлотта» (1964).

До речі, молодша сестра де Хевілленд Джоан Фонтейн теж стала знаменитою голлівудською актрисою.

Олівія померла 25 липня від природних причин в Парижі, де жила останні роки.