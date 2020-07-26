Глава Чечні рамзан Кадиров заявив, що він гідний Нобелівської премії, а не санкцій від США

Глава Чечні Рамзан Кадиров прокоментував введені проти нього санкції Держдепартаменту США. Він вважає їх несправедливими, оскільки досяг успіху в боротьбі з міжнародним тероризмом, на відміну від американців.

Як повідомляє «Інтерфакс», тему санкцій Кадиров торкнувся в ефірі телеканалу «Росія 1» в неділю.

«Ми зупинили війну, знищили міжнародний тероризм. Нобелівську премію мені треба дати за перемогу над тероризмом, а вони, навпаки, мене під санкції. Несправедливо!» — поскаржився чеченський лідер.

Він протиставив успіхам Чечні дії США, які десятиліттями не можуть впоратися з тероризмом на Близькому Сході.

«Не може Америка нічого зробити, а ми завдяки президенту Володимиру Путіну навели порядок, мирно живемо, розвиваємося. Півтора мільйона населення спокійно живе, і відчуваємо себе як вдома. В Афганістані, Лівії щодня вбивають людей під їх (США — Ред.) керівництвом, Сирія, Ірак… Хто господар всього цього?» — додав глава Чечні.