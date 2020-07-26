Стало відомо зміст передсмертної записки волонтера Кучапина

У суботу, 25 липня, в столичній Лютеранської церкви святої Катерини пройшло прощання з волонтером Олексієм Кучапиным. Під час церемонії пастор церкви прочитав записку, знайдену в орендованій квартирі, де виявили тіло керівника організації «Будинок милосердя».

Провести Кучапина в останню путь прийшли родичі, друзі та люди, яким він допомагав. Пастор церкви, який товаришував з покійним, вперше прочитав його записку. За змістом вона схожа на передсмертні слова людини, що вирішила звести рахунки з життям.

«Це коротка записка. Вона починається так: «Я виріс без батька на вулиці і мені кожен день доводилося робити вибір між злом і добром. Частіше я вибирав зло. Сподіваюся, Бог мене помилує заради Ісуса», — сказав пастор церкви, чиїм прихожанином був покійний. Пастор додав, що дружина Олексія не вірить у версію вбивства чоловіка.