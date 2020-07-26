У Дніпрі знайшли нелегальну автостанцію, замасковану під наливайку

У Дніпрі в районі місцевої Підстанції з’явилася автостанція, яка маскується під наливайку.

Про це стало відомо з публікації у соціальній мережі Facebook голови профспілки автомобілістів і перевізників Михайла Тонконогого.

В районі транспортної зупинки «Космічна площа» зовні розташована забігайлівка-наливайка під назвою «Нікопольський бровар». Однак під цією вивіскою в місті маскуючись, працює нелегальна автостанція.

«Там всередині розкладу відправлень на кілька напрямків, каса, і навіть стільчики для очікування. Раніше під прикриттям автостанцій могли працювати нелегальні пивнухи. Але щоб під прикриттям пивнухи працювала нелегальна автостанція — до цього дійшли тільки ми», — написав голова профспілки автомобілістів