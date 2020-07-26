Лазебна зробила важливу заяву про пенсійний вік

Міністр соціальної політики Марина Лазебна вважає, що пенсійну систему в Україні потрібно реформувати, а підвищувати пенсійний вік більше нікуди.

Про це вона заявила в інтерв’ю виданню Фокус.

Лазебна назвала існуючу солідарну пенсійну систему несправедливою по відношенню до більшості пенсіонерів. Саме це є головною причиною для її реформування.

Міністр пояснила, що підвищення пенсійного віку було проведено раніше. Так, при недостатній кількості стажу деякі пенсіонери для виходу на пенсію будуть зобов’язані працювати до 63 років (якщо стажу роботи від 25 до 35 років) або до 65 років (якщо стажу від 15 до 25 років).

«На мою думку, підвищувати пенсійний вік більше нікуди», — сказала Лазебна.