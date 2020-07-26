Біля берегу Азовського моря пройшовся торнадо (відео)

В селищі Кирилівка Запорізької області відпочивальникам вдалося зняти торнадо, який пронісся в декількох десятках метрів від баз відпочинку. Очевидці зняли природне явище на відео і поділилися ним в соцмережах. Повідомляє “Голос Запорожья”.

Про наслідки природного явища не повідомляється. Однак, смерч неабияк налякав місцевих жителів.

Варто відзначити, що напередодні в Кирилівці спостерігалася досить вітряна погода. А температура повітря не підіймалася понад 30 градусів.

: greenpost.ua

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