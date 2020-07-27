На Донбасі опівночі оголошено режим повного припинення вогню

В 00:01 27 липня вступили в силу домовленості про повне припинення вогню на Донбасі, які були укладені Тристоронньої контактною групою по врегулюванню конфлікту в регіоні п’ятьма днями раніше.

Згідно з домовленостями, вогонь повинен припинитися до повного всеосяжного врегулювання конфлікту. Контролювати дотримання режиму тиші сторони будуть за допомогою комплексу заходів, який включає сім пунктів.

Заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів.

Заборона на застосування вогню, включаючи снайперський.

Заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, в першу чергу на об’єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості.

Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який у свою чергу повідомляє про це всіх її учасників.

Створення і задіяння координаційного механізму реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння спільного центру контролю і координації у переговорному процесі (СЦКК) в діючому складі.

Відповідь вогонь в разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, коли його відкривають за наказом керівництва Збройних сил України і збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм. Про видання таких наказів повідомляється ТКГ.

Перераховані заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані ніякими іншими наказами, у тому числі секретними.

Всі ці заходи введені в дію спеціальними наказами по ВСУ і «арміям ДНР-ЛНР».

Штаб Операції об’єднаних сил заявив, що за додержанням режиму повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі на українській стороні будуть спеціальні контролери-військові. Серед них є такі, хто брав участь у миротворчих місіях ООН.