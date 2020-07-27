Долар в Україні сильно подорожчає: аналітики озвучили новий курс валют

В Україні курс долара найближчим часом може піднятися вище за психологічну позначку і досягти 28,5 грн/$. Незважаючи на позитивні новини про вдале розміщення єврооблігацій і досить стримані висловлювання нового глави НБУ Кирила Шевченка, девальвація продовжиться.

Опитані аналітики пояснюють: головна причина подорожчання долара в Україні – психологічна. Населення і бізнес скуповують валюту.

Чому росте долар в Україні

«Природа коливань останніх тижнів – психологічна», – розповідає заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на брифінгу 23 липня. Спочатку почали скуповувати валюту після новини про відставку глави НБУ Якова Смолія, а потім з-за заяви президента Володимира Зеленського про те, що долар повинен коштувати 30 грн/$.

Страх, що долар підвищать, призводить до ще більше девальвації. «Купує валюту зараз населення і бізнес. Це викликано публічними заявами про те, що потрібна девальвація, що гривня буде слабкіше. При цьому фундаментальних причин для падіння гривні немає, навпаки, зараз сприятлива ситуація з точки зору експорту, цін і обсягів», – розповідає OBOZREVATEL старший аналітик «Альпарі» Вадим Иосуб.

Експерт прогнозує значну девальвацію вже в найближчий тиждень. Якщо зараз за один долар просять 27,78 грн/$, то на наступному тижні готівкова валюта буде коштувати 28,2/28,5 грн/$.

Однак, враховуючи, що на вартість валюти впливає в першу чергу настрій учасників ринку, а не економічні причини, гривня може також швидко повернутися в «старий» діапазон.

Позитивні новини також є – Мінфін розмістив єврооблігації на $2 млрд з погашенням у березні 2033 року і з прибутковістю 7,25% річних. Простіше кажучи, це кредит, який держава бере на відкритому ринку. Якщо МВФ дає кредит з певними умовами, але під 2-3% річних, то на відкритих ринках, без будь-яких умов Україна може отримати борг під 7,2%.

«Також позитивні новини – очікувані надходження коштів від Єврокомісії об’ємом 1,2 млрд євро. Перспективи збили настрій покупців. Продавці і експортери, які раніше притримували валюту, більш активно почали її продавати», – додає Шевчишин.

За оцінками експерта, регулятор окреслив поточний базовий коридор з верхньою межею на підходах до 28 гривень за долар. Тепер відкат курсу покаже, де буде нижня межа коридору.

«Ймовірно, на тлі останніх подій і накопичених відкладених продажів, гривня може ще трохи підрости і найближчим часом буде прагнути до позначки 27,6-27,7 грн/$», – прогнозує Шевчишин.

Гривню визнали однією з найбільш недооцінених валют світу

Згідно з індексом Біг Мака, українська валюта займає п’яте місце в списку найбільш недооцінених валют світу. До такого висновку видання The Economist прийшло, вивчивши купівельну спроможність валют різних країн.

Так, в американському ресторані за Бігмак просять $5,71, а в Україні 59 грн. Тобто курс нібито повинен бути 10,33 грн/$. Але ця оцінка дуже приблизна, вона показує лише купівельну здатність гривні по відношенню до долара.

Це не означає, що валюта повинна стільки коштувати, або що на цей рейтинг має хто-небудь рівнятися. Зараз курс долара визначається ситуацією на валютному ринку – балансом між попитом і пропозицією.

«Курс визначається балансом попиту та пропозиції. Індекс Біг Мака це дуже умовний показник, який не можна сприймати як «реальний», «справедливий» курс», – розповідає OBOZREVATEL фінансовий аналітик Володимир Мазуренко.