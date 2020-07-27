Покарають не тільки Чепигу і Мишкіна: британський суд розширив справу про вбивство у Еймсбері

Високий суд Лондона наказав провести більш глибоке розслідування обставин смерті громадянки Великобританії Дон Стерджесс у 2018-му році. Жінка загинула через отруєння речовиною «Новачок», флакон з яким ГРУшники помилково закинули в контейнер для збору речей малозабезпеченим.

Рішення про розширення слідства загибелі Стерджесс служителі Феміди ухвалили після розгляду скарги адвоката, який представляє інтереси родичів отруєною Майкл Менсфілд

У документах юрист зазначив, що коронер графства Вілтшир Девіда Рідлі відмовився вивчати аспекти, пов’язані з джерелом походження речовин групи «Новачок», а також не розглядав питання причетності до загибелі британки інших «російських держагента», за винятком вже знаходяться під підозрою терористів-ГРУшников Анатолія Чепіги та Олександра Мишкіна.

— Родичі вважали перше рішення Рідлі ірраціональним і помилковим, а також заявляли, що він прийшов до помилкового висновку про відсутність у нього завдань встановити відповідальність російського держави. Це не так і тепер суд виправив ситуацію, — підкреслив Менсфілд.

Тепер же слідчі будуть змушені безпосередньо пов’язувати кримінальну справу про вбивство Дон Стерджесс із застосуванням зброї масового ураження російськими терористами в Солсбері. Обвинувальний вердикт, якого без проблем адвокати доб’ються загиблої, може зіграти чималу роль у російсько-британських відносинах.

Нагадаємо, в березні колишнього агента ГРУ і його дочка знайшли без свідомості в торговому центрі The Maltings в Солсбері. Їх отруїли російські спецслужби нервово-паралітичним речовиною «Новачок».

Після цього 28 країн світу вирішили відправити додому російських дипломатів.

Через кілька тижнів Юлія Скрипаль пішла на поправку і поїхала з лікарні на секретну військову базу Великобританії.

Росія не визнала свою відповідальність за атаку в Солсбері, але почала активно знищувати всі можливі докази, в тому числі, зносити інститут, де виробляли речовина «Новачок».