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Рятувальники попередили про підвищення рівнів води у річках на Закарпатті

27.07.2020

Підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м, на річках Закарпатської області очікується 26-27 липня. У тієї ж годину негативних наслідків не прогнозується.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

За даними ДСНС, в місцях проходження сильних злив очікується: на малих водотоках – швидкоплинне підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м; формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць. Крім того, в горах існує загроза формування локальних селевих потоків і зсувів перезволоженого грунту.

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