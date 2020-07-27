У Криму назвали причину смерті зниклої дитини

У Криму В селищі Строганівка знайшли зниклого сина ув’язненого кримського татара Руслана Сулейманова.

Експерти встановили причину смерті раніше зниклого під Сімферополем трирічного хлопчика. Причиною смерті дитини зниклого кілька днів тому стало утоплення. Про це в неділю, 26 липня, повідомляється на сайті Головного слідчого управління СК Росії по Криму і Севастополю.

«Час настання смерті відповідає часу його зникнення безвісти», — йдеться в сообщании.

Тіло хлопчика знайшли у вигрібній ямі, розташованої поруч зі входом в будинок, де він проживав з сім’єю. Ознак кримінальної смерті медики не знайшли.

Повідомляється, що слідчі продовжують розслідування.