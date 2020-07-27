На Марсе зафиксировано «невозможное» явление

Новое открытие развеивает давнее представление о эоловые формах — мегаволнах и ветрах на Красной планете.

На поверхности Марсе впервые в истории наблюдения за планетой зафиксировано движение волн марсианских песков. Ранее они считались статическими, сообщает ScienceMag.

Спутники и марсоходы регулярно регистрировали эоловые формы рельефа на Марсе, называемые мегаволнами. До недавнего времени считалось, что они остаются недвижимыми с момента образования сотни тысяч лет назад.

Новое отрытие ученых из Национального института астрофизики в Неаполе доказывает, что волны движутся.

В отличие от земных песчаных дюн, марсианские мегаволны состоят из вдвое больших нежели песчинки частиц.

С помощью данных спутника NASA Reconnaissance удалось установить что марсианские волны двигаются. Они сползают с возвышений, но крайне медленно.Это открытие также доказывает, что ветры на Марсе являются более сильными, чем ожидалось.

: Новости Ю