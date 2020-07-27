ТОП автомобилей, которыми полностью довольны водители

Если автомобиль оправдывает ожидания владельцев, то они остаются довольны своими машинами — это и легло в основу нового исследования JD Power, а не привязанность к бренду или надежность.

В результате, как выяснилось, лучше других ожидания покупателей оправдывают машины марки Porsche (881 балл) — абсолютное первое место в рейтинге «Автомобильные характеристики, исполнение и дизайн». Среди машин массового сегмента больше всего баллов набрали модели Dodge — 872 балла.

Кстати, в рейтинге нет бренда Тесла. Но это ни о чем не говорит, кроме того, что компания не дала JD Power разрешение опрашивать владельцев своих автомобилей в 15 штатах. По результатам опроса в оставшихся 35 штатах Tesla набрала 896 баллов. То есть эти электромобили могли бы возглавить рейтинг вместо Porsche.

В классе «Премиум» лучшими пятью брендами стали Porsche, Lincoln (876), Cadillac (874), BMW (869) и Land Rover (866). На другом конце списка оказались Acura и Audi (845 баллов). За Dodge в классе массовых брендов идут Ram (871), GMC (857), Ford (853) и Mini (846). Удивительно, что ни в одной пятерке нет ни одного японского бренда, а Lexus, получивший 859 баллов, занял лишь восьмое место в категории «Премиум».

В целом худшие показатели оказались у Volkswagen (832), Mitsubishi (829), Chrysler (828), Toyota (825) и Jeep (822).

Также JD Power назвал восемь лучших моделей. Это: Audi A3, BMW X6, Cadillac CT6, Genesis G70, Hyundai Veloster, Jaguar E-Pace, Nissan Armada и Nissan Maxima.

: sud.ua