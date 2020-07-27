Що доб’є економіку Росії

Друга хвиля пандемії дуже ймовірна, а влада наївно сподівається на відновлення попиту на нафту і толком не підтримує населення, вважає економіст Ігор Ніколаєв.

Зарубіжні країни зіткнулися з другою хвилею коронавіруса. Що чекає економіку Росії у випадку можливого повернення інфекції, розмірковує директор Інституту стратегічного аналізу Ігор Ніколаєв.

— Ігоре Олексійовичу, які очікування не лікаря, але економіста, щодо можливої «другої хвилі»?

— Ймовірність другої хвилі, я вважаю, дуже велика. У всякому разі, коли аналізуєш графіки розвитку пандемії в різних країнах, де вже є ознаки другої хвилі, приходиш до такого висновку, що ймовірність є, і вона зростає. І якщо так, то ймовірний і новий карантин. А ми вже пошарпані досить сильно: у квітні—травні падіння ВВП — 12%, червень краще, хоча є лише оціночні дані Мінекономрозвитку: мінус 4,2% ВВП. Я вважаю, це занижені дані. Але адже червень — це місяць, коли карантинні обмеження вже практично скрізь були зняті. І тим не менш, ми бачимо значне падіння і в промисловості.

Особливо ж я звернув увагу на роздрібну торгівлю: мінус 7,7%. Зрозуміло, що вона падала в попередні два місяці: більш, ніж на 20% в квітні і трохи менше 20% в травні, в умовах карантину. Здавалося б, у червні відкладений попит повинен був взагалі вивести цей показник в плюс, а замість цього продовжилося падіння, і досить серйозно.

— Чому?

— Тому, я вважаю, що люди серйозно «просіли в доходах». А владі наші так і не переключилися на широкомасштабну фінансову підтримку населення. Обмежилися точковими, хоча і помітними заходами щодо підтримки сімей з дітьми. Але в багатьох країнах була надана саме широкомасштабна підтримка — у нас такого, як відомо, не було. Червень вже показовий: економіка не «відскакує» так, як можна було сподіватися. Вона просто сповільнила падіння: не валиться так, як у квітні—травні, але як і раніше в серйозному мінусі порівняно з відповідним періодом 2019 року.

Для зіставлення: китайська економіка, яка в першому кварталі показала падіння, у другому вже плюс. А наша, як і раніше падає. На перспективах це дуже сильно позначається. Одна річ: ви ростете — і тут друга хвиля. І ви знову уповільнює хід. І інша справа, якщо ви продовжуєте падати, а вам ще стусан у спину. Що тоді? Ще більш стрімке падіння. Що, наприклад, буде з попитом на нафту? Наші офіційні прогнози виходять з того, що він відновиться, якщо вже до кінця поточного року, то, як міністр Новак говорив, до середини 2021 року. Я переконаний, що цього не буде!

Коронавірус серйозно знизила світовий попит на вуглеводневу сировину. В сповільненій економіці, та ще, коли так популярна стала робота на удаленке, відеоформати… Все це об’єктивно знижує попит на бензин і нафтопродукти. А це означає, що ціни на нафту не відновляться до $60-70, якими вони були до коронавіруса і кризи. Вони залишаться в кращому випадку на рівні $40, можливо, і того менше. І якщо справді почнеться друга хвиля, нафта знову покотиться вниз, тому що знову будуть локдауны, обвальне падіння попиту.

Загальний висновок: друга хвиля — ще один шок для російської економіки. Наш прогноз: ми можемо мати мінус 10% ВВП за підсумками року, а то і більше. По частині ВВП нас рятує тільки перший квартал року: якщо б він не був плюсовою, ми б вже мали набагато гірше, ніж мінус 10%. Перший квартал вирівнює картину в цілому по року.

Чи означає це, що економіка не витримає? Немає. Вона витримає і мінус 15% ВВП, але…

— А наскільки ми в такому випадку зубожіємо?

— Реальні наявні доходи населення за підсумками другого кварталу впали на 8%. Це офіційні дані Росстату. Якщо за підсумками року буде мінус 10% ВВП, то падіння реальних доходів буде більше: на12-14%.

— Що в такій ситуації слід було б робити нашому уряду?

— Грамотні заходи економічної політики могли б досить ефективно протистояти гіршого — якби у влади було правильне уявлення про те, що відбувається. Виходячи з того, як у нас економили на допомоги населенню, і з того, що вони як і раніше сподіваються, що попит на нафту відновиться, і ціни на неї «відскочать», я роблю висновок, що адекватного уявлення про те, що відбувається, все-таки в уряді і у влади в цілому немає.

Населенню у нас прямо допомагати не стали, а в промисловості сподіваються зберегти все і вся: вводять мораторій на звільнення і банкрутства. Але можна ж і по-іншому протистояти цьому. У нас розвиваються деякі галузі та підгалузі. Нехай навіть і банкрутства, але люди підуть працювати в ті сектори, які активно розвиваються.

— Які галузі і яким чином слід було б підтримати?

— Це сільське господарство, харчова промисловість, фармацевтична промисловість і виробництво медобладнання. Сільське господарство все три місяці дає зростання в 3% від того ж періоду минулого року. Воно взагалі могло б стати галуззю, яка заместила б нашу «нафтівку» з точки зору експортних можливостей. Харчова добре росте, а у фармацевтичній — зростання понад 20%. Є замовлення, держзамовлення. Спецодяг — майже в два рази виробництво зросло, і навіть меблева промисловість, деякі її підгалузі, госпіталі-то треба оснащувати.

Так що, треба стимулювати розвиток тих галузей, які демонструють хорошу динаміку. Пільгові кредити могли б тут бути дуже затребувані. А цього немає. Тоді треба визнати, що ми структурно не збираємося перебудовувати економіку, хоча вона цього потребує. А через рік виявиться, що ми втратили час.