Bloomberg: Саудити залишилися ні з чим, після нафтової війни з Росією

Саудівська Аравія не отримала жодної фінансової вигоди після закінчення цінової війни з Росією, залишившись ні з чим, пише Bloomberg.

Королівство запрацювало 23,9 мільярда ріалів (6,4 мільярда доларів) за рахунок експорту нафти у травні, говориться в повідомленні Головного управління статистики країни. Це навіть менше, ніж у попередньому місяці, коли цінова війна була в самому розпалі. Доходи знизилися більш ніж на 60 відсотків порівняно з середньомісячним торішнім показником в 16,8 мільярда доларів.

Уряд скоротив експорт до 6,2 мільйона барелів на день в травні з рекордних 9,3 мільйона в квітні, оскільки на Саудівську Аравію чинили тиск світові лідери, в тому числі президенти Росії і США.Вони вимагали збалансувати енергетичний ринок, постраждалий від пандемії коронавіруса.

Гарною новиною для Саудівської Аравії є те, що доходи від сировини зросли в червні і, ймовірно, будуть ще більше в липні. Така тенденція пов’язана з тим, що середня ціна нафти підскочила на 26 відсотків у червні до 40,77 долара за барель на тлі відновлення попиту.