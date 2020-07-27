Козаки язичники – чому їх все більше?

Далеко від Москви завжди було багато волелюбних людей, объединявшихся в військові групи, вливавшиеся потім в козацтво. Не завжди вони, прийняті в козаки і навіть ставали отаманами, переходили у православ’я. А в Астраханському козацтво були і буддисти, і католики, і лютерани. Козача віротерпимість абсолютно природно випливала з потреби гуртуватися, відкинувши зайві приводи для конфліктів.

Завжди козаки були християнами? Точно можна сказати лише одне – до прийняття Руссю Ххрестиансва, козаки вже були і були вони звичайно православними, то слвившими Права. Нині їх називають язичниками, але це швидше збірний термін не відображає істинного світогляду та Віри.

Головні гасла козаків – Слава козацькому РОДу ! Козацькому РОДу нема переводу ! Відображають початкові вірування козаків – рідновірства і наступний лозунз звучав – Слава Богам і Предкам Нашим!

Коли мене запросили побувати в одному з язичницьких казачих хуторів, я звичайно не міг відмовитися. Адже цей хутір перебуває на Батьківщині козацтва – Рязанщині, Приочье. Саме нтут бере свій початок Дон і Дике поле, тут живуть мещеряки. Край відьом і чаклунів, званих іншим – чудь. Край в якому не тільки козаки, але й інші народи – мордва, марійці досі зберігають Віру Предків. Саме тут Батьківщина відунки Февронії, яка стала шанованою християнської Святої і разом з чоловіком князем Петром – символом Любові і Сім’ї.

Ця Громада козаків язичників, за словами батька Отамана Петра (так його всі називають) заснована на початку минулого століття. У мещерських лісах їх предки покинувши Касимов вже більше ста років тому побудували хутір.У них є свої традиції властиві тільки їм. Наприклад, тільки з Святого колодязя в своїм хуторі вони можуть пити воду; якщо вони йдуть куди-небудь, вони беруть воду звідси з собою. Навіть чай та інші напої вони не можуть пити – це по їх вірі гріховні напій.

Начебто що такого? А якщо вдуматися більш міцної зв’язку з Рідним поселенням не придумати, ні хто не хоче надовго покидати Рідні місця, ті, хто з різних причин живуть в інших місцях, тим не менш регулярно повертаються щоб поповнити запаси Рідний води, живої води – козаки майже не хворіють і відрізняються завидним здоров’ям і довголіттям.

Всього 200 км від Москви, 40 від Рязані.

Тиша. Яка тиша! Людей на хуторі навколо багато, але все одно тихо, дуже тихо. Вітер з ковзає в кронах вікових величезних сосен. По піщаним вулицях ходять козаки в традиційному одязі. Розмовляють стиха, посміхаються. Ніякого поспіху, ніяких різких рухів. Вони з’їхалися сюди для проведення молитовного обряду на Купалу.

Не чуєш власних кроків по м’якому піску. колись на місці Мещери було море, сам кажеш, як і всі, напівголосно. Все ніби в іншому світі.

Десь рипить колодязне колесо, десь співають молитви. Хутір – звичайний: старі і нові будинки, тільки хвіртки і двері з сухого темного дерева зі стертою старої різьбленням.

А до хутора припав містечко з наметів і навісів. Різні вони і сірі, і військові, і білі, і такі кольорові, такі багатобарвні, що очей не відірвеш. На свято приїхали козаки з усіх регіонів. особливо багато з Уралу і з Південних регіонів.

Іду по піску крізь тиху, повільно рухається натовп, повертаємо за кут наметового містечка, і ось перед нами довгий розфарбований різними кольорами огорожа – тин з ліщини.

Мій супутник відкидає полог, як би відчиняючи хвіртку, і ми входимо в двір. Полог падає, і ми вже оточені цим яскравим, розвеселим парканом, а перед нами, посеред двору, варто краса з красот, дерев’яний палац. Тут я повинна буду провести кілька днів як гість люб’язного господаря – атмана хутора.

Майже ніч, а з хутірською площі долітало спів – там продовжували молитися.

Крізь листяну різьблення над головою замерцали перші зірки. Хвилина, дві, три – і вони вже розсипалися по всьому небу, в одну мить злилися в океан .

Я спостерігав кілька хвилин, на незліченні промені зірок, і заснув найсолодшим сном у теплій прохолоді лісової ночі.

Розбудив мене спів. Тихе, мелодійне, багатоголосе, воно лилося одночасно з усіх сторін. Це жителі співали ранкові молитви. Батько Петро сказав, що найкращий час для молитви – передсвітанковий годину. Тому потроїлася, удесятерилось до світанку число співаючих. Люди співали в цій темряві і тиші, прославляючи милосердя Богів, в яких вірили, і оспівуючи красу рідної природи.

…Вода, водиця Червона дівиця

як течеш омываешь, пенья і коріння, часті пустовенья

Так умою у нас притчі і уроки, монкосы і обмови,

З осіб, з косиц, з ясних очей, з парних брів…

Козаки співали про те, як чудово ранок в будинку, як солодка мещерская вода. Великою мудрістю треба володіти, щоб зробити предметом молитви прославлення полів і річок своєї країни, вихваляння її жителів і урожаїв, її світанків і заходів сонця, дощів і вітрів.

Знову ми з Аманом пройшли через безшумну білу натовп, неквапливо плывущую по піщаним вулицями, і заглибилися в село. Тут у дні свят і урочистостей безперебійно працює так звана їдальня, тобто кухня козаків, – прекрасний звичай. День і ніч готують їжу, і день і ніч годують всіх, хто приходить, щоб поїсти. У дворі кухні багато людей. Козачки роздавали тарілки і обносили всіх своїм хлібом і горохової каші з овочами.

Заглянув через двері і в саму кухню. Входити туди не можна без обмивання, а якщо хто з кухарів вийде, то і він повинен омитися, перш ніж увійде назад.

У кухні було напівтемно. По стінах шугали червоні відблиски вогню і тіні кухарів. Одні місили тісто, інші швидко – ліпили пельмені! – інші смажили їх перевертали їх на безлічі сковорідок, треті заважали кашу, четверті різали овочі, і все це робилося дружно, злагоджено, в єдиному ритмі.

Вся ця робота, її чіткість і швидкість наочно показували, як була влаштована похідна кухня козаків. Незліченну кількість разів під час швидких військових пересувань доводилося в мить ока готувати їжу, годувати воїнів і безслідно зникати, не залишаючи після себе навіть попелу згарищ.

Давно минули ті часи, але досі навіть, можна бачити, як це потрібно робити.

Потім пішли на свого роду площа хутора, звідки долинав спів і лунала музика, тут розводили священний вогонь, готувалися до обряду – відплати Треб. Натовп розмістилася навколо, а за його внутрішнього краю, обличчям до вогню, сиділи родинами козаки з жінками і дітьми. сикхізму, може починатися життя молодої сім’ї.

Люди співали, співали не замовкаючи. Музика і спів заповнювали все, підкоряли собі, диктували ритм рухів, відчуттів, думок. Мені це нагадало обряди малокан.

А в цей час перед Отаманом зібралися ті, у кого виникли тяжби. За законом козаків, тяжби між членами громади повинен розбирати глава їх локальної групи, але, якщо тяжущиеся сторони не задоволені його вироком, вони можуть звернутися до самого Отамана. Рішення Отамана ніякому оскарженню не підлягають, він уособлює собою Божий суд.

Мене вразила швидкість, з якою він приймав ці рішення. Йому усно доповідали справу, і через хвилину секретар оголошував через мікрофон вирок. Дивно було бачити це судовий розгляд на святі, але мені пояснили, що так годиться виховувати молодь, готувати їх до того, щоб вони жили, не порушуючи законів.

Старики біля вогню наспівували молитви, лілі у вогонь топлене масло, готували ритуальні треби – солодку кашу з пшеничного борошна.

Коли скінчився суд, всі, сім’ї, встали, і кожен козак повів за собою свою дружину, дітей.

Поки вони чотири рази обходили священний вогонь, я розглядала ці сім’ї і думав про те, як все-таки дивний для нас, язичницький обряд.

Вогонь обійшов чотири рази, треби досконалі і Боги прийняли їх.

Всі стали розходитися з майдану, але свято продовжиться.

Для багатьох вже минуло вже два дні на хуторі козаків, пройшли вони в тиші і молитвах. Давно вже у рідновірів розроблена і прийнята ця практика проведення молитовних зборів далеко від тих місць, де у штовханині протікає щоденне життя. Давно знайдені шляхи, за якими можна вести душу в потрібному напрямку. І силу цього впливу можна повною мірою відчути тільки тоді, коли сам з головою поринеш у цю атмосферу.

І день, і два, і три, і ночі, і ранку заповнені тишею, співом молитов, м’якою вкрадливою музикою та проповідями. Психічна готовність до сприйняття повчань духовних наставників, з якою сюди приїжджають, удесятеряется в умовах цієї відчуженості від турбот і запитів нав’язливою життя.

Недарма протягом багатьох тисячоліть всі великі вероучители, всі основоположники нових релігій проповідували поза міст. Вони мандрували, зупиняючись у лісах, в садах або приміських гаях, скликали до себе народ і в тиші своїх притулків довго і без поспіху повчали, повчали, вселяли…

Мені вже пора було їхати, ми темло попрощалися з козаками і їх Отаманів. я відкрив для себе цілий світ які є поряд з нами, але мало хто про нього здогадується…

Взагалі, як роз’яснив мені батько Петро, справжні язичники, рідновіри з величезною повагою ставиться до всіх релігій, вважаючи їх Святих і Пророків втіленням своїх Богів.

Але звичайно, естьи ті хто в поганстві за недорозумению.

Сучасні родноверческие організації релігієзнавці називають неоязыческими: вони були створені в основному в 90-ті роки і не мають історичної зв’язку з віруваннями дохристиянської Русі. Але саме їх відтворення відрізняє рідновірів від інших напрямків неоязичництва.

Можливо, з-за цього майже кожен язичник у розмові обов’язково згадає, що навіть у їх середовищі є сектанти, які “імітують віру предків”. А хто з них справді слід існували до Хрещення Русі звичаїв, насправді, не знає ніхто.

Західні історики вважають, що повстання Стеньки Разіна, не що інше як повстання козаків проти язичників утиски їхньої віри.

Повстання бушувало зовсім поруч з автономним Касимовских царством. Цікаві свідчення деяких полонених разінців: на допитах вони говорили, що метою їх загонів є місто Касимов.

Символом одного з найбільш численних і щасливих загонів стала жінка – черниця Олена з Арзамаса.

Насправді Альона була родом з Виїзної Слободи, що зовсім поруч з нинішньою міською межею Арзамаса (зараз називається Виїзне). В ті часи це була козача слобода, заснована під час воєн Івана Грозного проти марійців. Судячи з усього, спочатку населення слободи становили мещерські козаки – мішарі.

Невідомо, чи було ім’я Олена крестильным або вже иноческим іменем нашої героїні. Видана, як водилося в селянських і козацьких сім’ях, рано заміж, Олена овдовіла. У такому положенні багато російські жінки воліли йти в монастир. Нам невідомий її вік до моменту повстання. Невідомо також, багато років вона провела в монастирі перед цим.

Єдина достовірна риса біографії – Олена була знахаркою і лекаркой. Вона знала лікувальні властивості рослин та іншої природної сировини, вміла їх застосовувати. Мабуть, про її майстерність у цій справі було відомо в окрузі. Судячи з усього, ще до початку повстання Олена володіла деякими авторитетом в окрузі, що і дозволило їй досить швидко очолити повстанців.

З християнської точки зору, знання лікувальних рослин сил вважалося ведовством. У монастирі вона точно не заохочувалося, а за монастирськими мурами ледь терпілося владою. Отже, Олена могла отримати свої знання тільки до приходу в монастир. Ймовірно, багато вона знала ще з дитинства. Для уродженки мещерських, рязанських, мордовських країв це не дивно: росіяни завжди вважали «чудь», «косопузых рязанцев» чаклунами, знающимися з нечистою силою.

Є свідчення, що вона була родом з-під Червоної Слободи що на рязанщині.

Втечу з монастиря та в поєднанні з таким чаклунським ремеслом це вже подвійний злочин проти релігії, наказывавшееся по Соборного уложення 1649 року спаленням живцем. Стаючи на чолі заколотників, Альона практично нічого не втрачала.

Подальші події – її керівництво повстанням, оборона міста Темнікова від царських військ, полон і кара – добре описані в літературі і популярних статтях.

Козаки у яких я був в гостях, мене попросили не називати конкретного місця їх хутори, мовляв кому треба ті і так знають, а тим хто не знає і не треба.

У висновку Отаман, поділився своїми думками – на жаль, поки православ’я фактично, негласно, є державною релігією, реальної свободи віросповідання в Росії не бачити і те, що говорить схиигумен Сергій тому підтвердження. Найсмішніше, що 90% людей, з піною у рота доводять, що вони православні, і готові шиї за віру згортати, жодного разу не тримали в руках Біблію, і НІЧОГО не знають про Бога, в якого вірять. Навіть “священики”, виступають по телевізору, не тільки часто усім своїм поведінкою не відповідають своїй вірі, але і публічно ображають і принижують інші релігійні течії, особливо “язичницькі” – і,зауважте, абсолютно безкарно!

Валерій Розанов координатор ЦФО по роботі козацтва зі ЗМІ