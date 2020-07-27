Жена Виктора Павлика похвасталась машиной и рассказала, почему называет мужа по отчеству

26-летняя возлюбленная артиста Виктора Павлика разместила черно-белое фото, где позирует на фоне Smart. Екатерина Репяхова призналась, что очень радуется авто и рассказала о недостатках и преимуществах своей машины.

“Первый и единственный минус – это вместимость. Часто бывает так, что мне куда-то надо поехать втроем. Пожалуй, я больше не найду минусов. Ну понятно, что для трасс она не сильно подходит, это городская машина. Хотя мы с мужем умудрились в марте поехать в тур на ней, на 10 дней по Николаевской области, по бездорожью. После этого муж сразу же повез ее на ТО, мне страшно было представить, что там с ней происходит после такой поездочки. Но оказалось, что все в порядке и делать ничего не надо. Вот такая маленькая палочка-выручалочка”, – рассказала Екатерина.

Кроме того, возлюбленная певца отметила, что ее авто ни разу не ломалось, а также на нем легко парковаться. На ней легко найти место в городе, экономная, просторная внутри, я на ней даже переезжала из квартиры в квартиру.

А накануне Катерина Репяхова объяснила, почему всегда называет Виктора Павлика отчество. Возлюбленная артиста очень часто называет его Виктором Франковичем.

“Все началось с того, что мы вместе работаем с мужем. И часто бывают случаи, когда возле нас есть третьи лица. Или например, я обсуждаю с людьми будущий концерт Виктора, не буду же я заказчику говорить: – да, Витя споёт эту песню. Понимаете, да? В любом случае, я часто при людях говорю Виктор, а там где Виктор, там и Франкович. Обожаю отчество моего мужа, мне безумно нравится это словосочетание. Так и вышло, я просто привыкла и сейчас не замечаю, когда на людях называю его по И.О. Надеюсь, вопрос исчерпан”, – объяснила Екатерина.

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Публикация от Катя Репяхова (@repyahovakate) 24 Июл 2020 в 10:26 PDT

: u-news.com.ua