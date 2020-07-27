Білоруська прокуратура веде “розслідування” щодо 7-річного сина опозиціонера

Вероніка Цепкало, дружина білоруського дипломата, підприємця та опозиційного політика Валерія Цепкало, пояснила, чому вони з чоловіком прийняли рішення вивезти своїх дітей

Про це вона розповіла сьогодні, 26 липня 2020 року, на мітингу об єднаної опозиції в місті Річиця (Гомельщина), передає “Еспресо.TV”.

“Вони починають здійснювати вплив на нас, на жінок. Світлана Тихоновська змушена була вивозити своїх дітей з країни. Я змушена була робити ті саме після того як правоохоронні органи, прокуратура прийшла в школу до моїх дітей й почалася перевірка. У мене двоє синів, вони щойно закінчили перший клас. Смороду (спецслужб) знають, що одна дитина дуже прив’язана пов’язана до мене, він спить з нами, це моя душа, це моє серце – і саме проти цієї дитини вони почали вести “розслідування”! Вони почали збирати інформацію про те, яка я мати”, – зазначила Вероніка Цепкало.

“Ані я, ані Світлана не хочемо залишати Білорусь. Ми народилися в цій країні і хочемо бути тут корисними. Ми хочемо виховувати дітей у заможній, щасливій та безпечній Білорусі”, – запевнила вона.