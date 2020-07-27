Над Тихим океаном в Boeing потрапила блискавка: літак екстрено сів

В Японії Boeing 747 екстрено сів в аеропорт Токіо через блискавку, що влучила у фюзеляж.

Пригода з вантажним літаком компанії Japan Cargo Airlines сталося в ніч на понеділок, 27 липня, над Тихим океаном, повідомляє NHK.

Судно прямувало в місто Анкорідж на Алясці. Відзначається, що ЧП сталося на висоті 6,7 кілометрів. На борту знаходилися п’ять членів екіпажу, ніхто не постраждав.

Фахівці почали перевірку літака на предмет пошкоджень.