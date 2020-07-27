Спалах коронавіруса в гуртожитку КПІ: з’явилися дані про стан заражених курсантів

У Києві в Національному технічному університеті «КПІ» не виключають, що серед учнів будуть виявлені нові випадки коронавирусной інфекції. Поки діагноз підтверджений у 52 курсантів Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації.

Четверо хворих лежать в столичній лікарні № 4. Стан пацієнтів задовільний. Курсантів з негативним тестом на коронавірус переселили у профілакторій КПІ. На вході в гуртожиток встановлена санітарна намет і вимірюється температура у всіх вхідних і вихідних. До кінця місяця планується зробити аналіз всіх 152 курсантам, які могли контактувати з хворими.

«Поки протестовано 64 курсанта. Плануємо ще у вівторок (28 липня) протестувати 86 курсантів», — заявив в ефірі ТСН перший заступник керівника ІСЗЗІ КПІ їм. В. Сікорського Олександр Васильєв.

Курсанти кажуть, що перші хворі з симптомами, схожими на COVID-19, з’явилися ще два тижні тому. Деякі учні зробили тест на коронавірус за власною ініціативою, і результат виявився позитивним. Офіційно початком спалаху вважається дата 22 липня.