У Сіетлі 60 поліцейських поранені в ході заворушень, які правоохоронці назвали бунтом

У ряді міст США тривають масові протести проти поліцейського насильства і расизму, викликані вбивством афроамериканця Джорджа Флойда.

Як повідомляє CNN, в ході сутичок з протестуючими в Сіетлі протягом одного дня поранення отримали 59 поліцейських, яких кидали каміння, пляшки, запальні суміші. Правоохоронці застосовували у відповідь сльозогінний газ.

У поліції також повідомили, що учасники заворушень підпалили будівельний вагончик і конструкції на території споруджуваного центру ув’язнення неповнолітніх злочинців, а також намагалися підірвати поліцейську ділянку.

Щонайменше 47 осіб заарештовано.

Правоохоронці назвали те, що відбувається в місті бунтом.

Схожа ситуація спостерігається в охопленому заколотом Портленді. В Окленді протестувальники підпалили будівлю окружного суду.