На Луганщині з болота витягнули 81-річного пенсіонера, якого шукали три дні

У Луганській області 81-річний пенсіонер виїхав на велосипеді в невідомому напрямку та додому не повернувся. Його дружина заявила в поліцію, так як у нього не було при собі мобільного телефону і чоловік страждав розладами пам’яті.

Про це повідомляє поліція Луганської області.

Орієнтування з прикметами зниклої направили мобільним нарядам, на блокпости і в сусідні територіальні підрозділи.

Пошуки ускладнювало те, що селище межує з лісом і болотної місцевістю.

До пошуків пенсіонера залучили особовий склад Білокуракинського відділу поліції, кінологів, працівників Головного управління та спецназівців.

“Лише на третю добу під час “прочісування” ліси і болотній місцевості поліцейські знайшли дідуся серед болота в заростях”, – повідомили в поліції.

Чоловік був живий і неушкоджений, тільки дуже втомлений і переляканий. Надавши першу медичну допомогу, поліцейські пенсіонера доставили в лікарню. Зараз його життю нічого не загрожує, він вже вдома.