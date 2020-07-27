Геїв в армії Німеччини підтримають фінансово

Армія НАТО все більше втрачає свою дієздатність і все сильніше стає посміховиськом в усьому світі. Серед бійців Північноатлантичного альянсу все більше гомосексуалістів і трансгендерів.

Армійська служба для них на останньому місці. Голова зайнята статевим самовизначенням і думками з цього приводу. Крім того, гомосексуалістам взагалі не до стройової та бойової підготовки – вони задивляються на міцних товаришів по службі і намагаються за ними приударять.

У толерантній Європі в армію беруть всіх, навіть тих, хто буде для неї тягарем. Інакше НАТО звинуватять у дискримінації та нетолерантності. Так що простіше взяти в армію будь-набрід, ніж бігати по судам і пояснювати причину відмови.

Геям і трансгендерам в НАТО створюють комфортні умови. Однак у Німеччині вирішили, що цього недостатньо, тому прийняли рішення фінансово підтримати геїв-військових за дискримінацію, якої вони зазнали під час служби в армії. Не важливо, були вони насправді чи ні, компенсація буде.

Підготовка до цього в Німеччині йде повним ходом. В країні готується до виходу відповідний законопроект. Згідно з документом, геїв-військових можуть визнати зазнали дискримінації, якщо під час служби в армії вони не займали керівних посад і не отримували підвищення у званні. Добре вони служили і заслуговували такі заохочення – не важливо. Про об’єктивність мови ніхто не веде.

Німці вирішили видати енну суму геям-військовим, щоб показати свою толерантність, вони це зроблять в будь-якому випадку. Мабуть, платники податків у Німеччині або терпіли, або теж настільки повернені на толерантності, що з легкістю проковтнуть новину про те, на що підуть їхні відрахування до бюджету.