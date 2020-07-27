Кейт Міддлтон вийшла на публіку у білосніжній міні-сукні (фото)

Трохи раніше цього місяця – але ми дізнаємося про це лише зараз – принц Вільям з Кейт Міддлтон зустрілися з представниками екстрених служб і розповіли про створення нового фонду в розмірі £ 1.8 – ці кошти підуть на допомогу працівникам на передовій.

Герцогиня виглядала неймовірно елегантно в білій сукні-сорочки з бавовни.

Кетрін уклала волосся легкими хвилями і зробила природний макіяж, який зайвий раз підкреслив її природну красу.

: glianec.com

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