Шмигаль анонсував велику угоду з ЄС

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у рамках робочого візиту до Брюсселя зустрівся з Високим представником Європейського Союзу Жозепем Боррелем і висловив надію, що найближчим часом вдасться розпочати роботу над Загальною декларацією Шостого Саміту Східного партнерства.

Про це повідомляє урядовий портал.

Глава Кабміну підкреслив, що Україна очікує результативність і готова докласти максимум зусиль для успішного саміту.

«Декларація повинна підтвердити європейські прагнення і європейський вибір партнерів, а також підтримку їх територіальної цілісності в рамках міжнародно визнаних кордонів», — зазначив Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, нова порядок денний саміту Східного партнерства повинна містити такі ключові завдання, як:

початок додаткового формату діалогу «ЄС + 3 асоційованих партнера»;

посилення співпраці у сфері безпеки;

поступова інтеграція партнерів у внутрішній ринок ЄС;

поширення на партнерів переваг Єдиного цифрового ринку і зниження тарифів на роумінг з ЄС;

доступ до Загальної зоні платежів у євро (SEPA);

укладення угод про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів (ACAA).

Глава українського уряду підкреслив, що Україна докладе максимум зусиль для реалізації тих завдань «20 досягнень до 2020 року», які досі залишаються невиконаними.

«Я кажу про підписання Угоди про спільний авіаційний простір. Необхідно знайти можливість підписати цю угоду з Україною якомога швидше», — сказав Шмигаль.

Як підсумок, прем’єр-міністр акцентував увагу, що українська держава розраховує на підтримку Європейської Комісії у цьому питанні.

«Це буде сприяти подальшому розвитку української авіаційної галузі, збільшення кількості польотів і пасажирських перевезень», — додав глава уряду.