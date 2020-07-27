У США створено детектор швидкого виявлення СOVID-19 у людини

При лікуванні коронавіруса шанси на одужання часто залежать від того, на якій стадії протікання хвороби вона виявлена.

Зробити більш успішним процес виявлення СOVID-19 може новий прилад, який створений в Університеті Джорджа Вашингтона в окрузі Колумбія — це мініатюрний пристрій, що дозволяє практично миттєво виявляти у людини наявність коронавіруса, або сліди антитіл, що утворюються в організмі в відповідь на цей збудник у разі, якщо пацієнт вже перехворів даною інфекцією.

Про це йдеться в статті на спеціалізованому порталі MedicalXpress, пише .

Зазначається, що робота детектора заснована на методі колірної спектроскопії, а результати тестування пацієнт може отримати на спеціальному додатку до телефону. Про роботу дослідників повідомив Детектор, що складається з провідників товщиною в пасмо людських волосся і покритий тонким шаром золота, здатний реагувати на речовини в газоподібному стані і сигналізувати про них зміною кольору індикатора.

У свою чергу, штучний інтелект, проаналізувавши реакцію детектора, здатний визначити, що за речовина знаходиться в крові людини.

«Під час пандемії подібного роду експрес-тести дуже важливі, — зазначає автор розробки, професор комп’ютерної інженерії Університету Джорджа Вашингтона Мона Заглул. — Наші співробітники змогли відкалібрувати прилад таким чином, щоб виявляти наявність в крові коронавіруса, таким же чином, як і антитіла у кров’яному руслі, що сформувалися у перехворілих СOVID-19 пацієнтів».

Технічно це виглядає досить просто, пояснила вчена. Для цього необхідно обробити детектор розчином, що містить протеїни, які специфічно пов’язані з коронавірусом. Якщо людина інфікована SARS CoV-2, то вірус, вступивши в контакт з поверхнею детектора, здатний змінювати колір індикатора. Зафіксувавши оптичні метаморфози на мобільний телефон, пацієнт тут отримує відповідь, чи є він носієм вірусу чи ні.

«Даний пристрій особливо зараз, коли від того, як швидко медики зможуть виявити інфікованих, залежить і успіх у лікуванні і — найголовніше — можливість запобігти поширенню небезпечної інфекції, — пояснює співавтор винаходу, доктор Жанна Джордан зі Школи громадської охорони здоров’я Інституту Милкена в Санта-Моніці (штат Каліфорнія). — Ми повинні озброїти практичних медичних працівників, соціальні служби технікою, здатної допомогти у щоденній роботі лікарів».

Заглул, в свою чергу, впевнена, що з допомогою штучного інтелекту і розробленого детектора можна буде обробляти великі бази даних щодо складу та кількості виявлених хворих і носіїв коронавіруса. «Фахівці і пацієнти зможуть завантажувати інформацію прямо в хмару», — уточнює професор.