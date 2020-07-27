Під особистий контроль президента

Ранок в Конча-Заспі розпочався тривожно. Зеленський взяв під особистий контроль схід сонця. І подумав, що воно ввійшло тільки завдяки цьому. Принаймні так думала ще й Мендель.

Потім Зеленський взяв під особистий контроль держдачу, яка швидше нагадувала палац з левами біля входу. Дача теж не особливо пручалася під особистим контролем президента і пустила його в себе. Сподобалося обом.

Потім Зеленський взяв під особистий контроль туалет на держдачі. І впорався. Впорався, незважаючи на те, що взяв під особистий контроль.

Потім Зеленський взяв під особистий контроль поїдання сніданку. І це у нього вийшло не гірше ніж з туалетом. Він подумав про те, що все ж деякі моменти йому давалися абсолютно легко і результативно. Це були досвід та вміння набуті за 42 роки.

Після цього Зеленський взяв під особистий контроль пульт від телевізора і натиснув на кнопку перемикання каналів. Телевізор підкорився особистого контролю президента і включився на каналі 18+18. На цьому моменті особистий контроль президента перестав працювати.

— Полтавський терорист, який після втечі партизанить вже третю добу в решетилівських лісах, все ще не знайдено, незважаючи на те, що президент взяв це питання під особистий контроль. Експерти вважають, що…

Зеленський нервово смикнув пультом і перемкнув канал МедведНьюз:

— Під Одесою не змогли підняти затонулий танкер з нафтою після того, як ситуацію взяв під особистий контроль президент. Треба нагадати, що до цього Зеленський вже брав під особистий контроль…

Настрій почав швидко псуватися. Щоб його поліпшити видатний політичний діяч сучасності за версією Єрмака і Мендель перемкнув телевізор на наступний канал.

На каналі Ненька-24 традиційно виступав Михайло Саакашвілі. Абонемент, — подумав Зеленський і додав гучності.

— Михайло Николозович, але навіщо президент взяв під особистий контроль історію з ґвалтівником Іванісовим і не вирішив її?

— Це дуже просте і вірне рішення! — жваво відповів Саакашвілі, — І абсолютно вірне. Адже зауважте, що після взяття під контроль цієї історії президентом, нардеп Іванісов більше нікого не згвалтував! Більше того, партія «Слуга народу» свідомо привела його в парламент, щоб якщо він когось і буде гвалтувати, то виключно у ВР. Так би мовити, президент вирішив захистити народ від слуги.

— Але Зеленський обіцяв позбавити Іванісова мандата, якщо підтвердити, що він гвалтівник. Чому Іванісов все ще депутат? — продовжував цікавитися журналіст.

— Тут ситуація ще простіше. У президента тупо немає повноважень. Зеленський навіть Баканову дзвонив з приводу цього чорта. Але той не взяв трубку. А сам питання все ще під особистим контролем Зеленського.

Зеленський скривився і знову перемкнув канал. На каналі Shmik виступав Арахамія

— У нас у фракції немає ніяких внутрішніх конфліктів, — впевнено брехав голова фракції, — всі проблеми під особистим контролем президента. Був інцидент з корабельними соснами, але завдяки тому, що президент взяв ситуацію під особистий контроль, то ми впоралися і Володимир Олександрович більше не стрибає і не викурює всі свої айкосы при вигляді деяких членкинь нашої фракції. «Баба, да! Баба, да!» — він ще говорить, але враховуючи, що президент після картоплярства планує взяти під особистий контроль і скотарство, то він вчитися тепер говорити «Телиця, так! Телиця, так». Корнієнко особисто переучивает президента. І цей процес теж під особистим контролем президента.

Зеленський подумав, що ідея оточити себе близькими і ідіотами була не кращою його ідеєю, особливо якщо врахувати, що найчастіше це були одні і ті ж люди. Він перемкнув на телеканал СТРАВ. Там виступав Шмигаль. Зеленський схопився за серце і подумав, що ще одна обіцянка прем’єра про 500 000 нових робочих місць не витримає ні він, ні їх рейтинг, який методично котився вниз.

— Пане прем’єр-міністр, — мовив журналіст, — як відомо, президент Володимир Зеленський особисто контролює, щоб Україна була серед перших країн, які зможуть придбати вакцину проти коронавіруса, коли її винайдуть. Як відомо вакцину вже закінчують тестувати. Як скоро вона з’явиться в Україні?

— Це питання дійсно знаходиться на особистому контролі президента і буде вирішено точно так само, як і все, що брав під контроль наш президент.

— Як вирішено? — знову запитав журналіст.

— Точно так само, — завчено повторив Шмигаль.

— Але вакцина в Україну потрапить? — продовжував наполягати журналіст.

— Потрапить! Але це не точно, — відповів Шмигаль і закінчив, — Якусь кількість потрапить. Ми навіть Мрію за вакциною відправимо. Адже треба ж буде чимось торгувати Епіцентру і наших співробітників прищепити треба буде. Ми ж всі слуги народу і якщо заболеем, то як же будемо служити цього самого народу? Тому виключно в інтересах народу нас треба буде вакцинувати в першу чергу. Це я візьму під свій особистий контроль. Я не президент. Я про таке не забуду.

Зеленський посміхнувся словами свого улюбленця. Хоч хтось зміг грамотно викрутитися і пояснити що відбувається. Вимкнувши телевізор він пішов по мармуровій підлозі в глиб держдачі. Його чекали нові проблеми, які треба було брати під особистий контроль.