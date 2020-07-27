У Києві встановили 6 тисяч антипарковочных стовпчиків

У Києві, щоб не заїжджали автомобілі на тротуар, вже встановили майже 6 000 антипарковочных стовпчиків. Про це сьогодні розповів київський мер Віталій Кличко.

Антипарковочные стовпчики головним чином встановлені в центральних районах української столиці. В майбутньому вони з’являться у всіх районах Києва.

Кличко звернув увагу, що при ремонті дворів та міжквартальних проїздів у всіх районах враховуються побажання жителів про те, де зробити парковку автомобілів.

Мер порадив жителям Києва викликати поліцію або інспекторів за паркування, якщо вони помітять неправильно припаркований автомобіль.

Нагадаємо, що в Києві інспектори з паркування з’явилися восени 2019 року. У 2020 році їх повноваження розширили. Вони тепер мають право відправляти автомобілі-порушники на шрафплощадку і штрафувати їх власників.