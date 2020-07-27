Росія виграла 30-річний спір з ЄС у Світовій організації

24 липня, винесено рішення третейської групи в рамках Всесвітньої торгової організації (СОТ) щодо суперечки між Росією та Європейським союзом (ЄС). Спірна ситуація була пов’язана із застосуванням Євросоюзом методики «энергокорректировок» і тривала близько 30 років. Тепер у суперечці поставлена крапка.

Як повідомило Мінекономрозвитку, зокрема, визнана суперечить правилам СОТ практика ЄС, відповідно до якої в антидемпінгових розслідуваннях не беруться до уваги витрати російських підприємств на придбання сировини.

«Такий підхід став застосовуватися ЄС ще відносно радянського експорту і був заснований на припущенні про нібито неринковому характер ціноутворення в нашій країні, зокрема, на газ. Його використання призвело до введення дискримінаційних антидемпінгових мит проти російського нітрату амонію та інших товарів, нашим експортерам було завдано істотної матеріальної шкоди», — пояснили у відомстві.

Неодноразові спроби врегулювати цю проблему на двосторонньому рівні, в тому числі в рамках багатьох самітів Росія — ЄС, до успіху не приводили, і очевидним виходом стало ініціювання судової процедури в СОТ.

Слід зазначити, що крім визнання суперечить нормам СОТ самої методики розслідувань ЄС, третейська група погодилася з позицією Росії по конкретних експортних кейсів. Зокрема, група вказала, що продовження дії заходи щодо зварних труб з використанням «энергокорректировок» також не відповідає зобов’язанням ЄС в рамках СОТ. Євросоюзу рекомендовано привести свої заходи у відповідність з правилами організації.

«Розраховуємо, що ЄС сумлінно і оперативно виконає рішення», — прокоментував ситуацію міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков.

Як наголошує міністр, це дозволить істотно поліпшити умови доступу російських товарів на ринок ЄС, усунувши «історичну» дискримінацію російських виробників при проведенні антидемпінгових розслідувань ЄС.