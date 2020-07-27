Банк Ахметова запросив рефінансування Нацбанку майже на 14 мільярдів

Спостережна рада банку Ріната Ахметова ПУМБ ухвалив рішення про залучення великої суми рефінансування від Нацбанку в найближчі 5 років загальним обсягом 13,85 млрд грн. В якості застави планується надати облігації внутрішньої держпозики.

Швидше за все, буде задіяна схема, що стала популярною останнім часом: рефінансування НБУ залучається під 6% (поточний розмір облікової ставки) і на нього закуповуються ОВДП під 11-13% річних. Ризик мінімальний з великим заробітком.

Таке співвідношення ризик/дохід нереально отримати в класичному кредитуванні. Їм українські банки практично не займаються. За інформацією НБУ, гривневий кредитний портфель юросіб у червні збільшився лише на 0,1%, а за 6 місяців 2020 року —скоротився на 2,1% (до 431 млрд грн).

Наші банки або вкладаються в ОВДП і депозитні сертифікати Нацбанку, або видають дорогі кредити населенню. Кредитування бізнесу і економіки в цілому давно не є їх пріоритетом, і ніяк не стимулюється Національним банком і урядом.

При цьому фінустанови регулярно звертаються за рефінансуванням Нацбанку. Наприклад, у минулу п’ятницю, 24 липня, 4 українських банки позичили у НБУ на 90 днів 816 млн грн під 6% річних.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro