НАБУ і «змова Вовка»

Чим відрізняються нове і старе справу стосовно судді Окружного адміністративного суду міста Києва. І чому “гнійник” під виглядом суду влаштовує Президента.

Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) прославився вже давно, пише видання Тиждень. Насамперед своїми сумнівними рішеннями. Мабуть, найвідоміші з них — це спроби заборонити масові протести в центрі Києва у 2013 році, які призвели до зачисткам Майдану від протестувальників. А вже після Революції гідності судді ОАСК відзначилися низкою інших рішень. Наприклад, намагалися зупинити декомунізацію, скасовуючи перейменування вулиць. Або приклалися до спроб зупинити націоналізацію Приватбанку. Забороняли керівникам міністерств виконувати свої обов’язки (наприклад Уляні Супрун, екс-очільниці Міністерства охорони здоров’я). Також цей суд відзначився у справі «рюкзаків Авакова», коли прийняв позитивне для сина міністра внутрішніх справ рішення.

Власне, ОАСК має унікальні можливості. Адже через нього громадяни можуть судитися з державою: органами центральної влади, місцевого самоврядування. Однак часто рішення цього суду викликають, щонайменше, подив. Як це було c згаданими рюкзаками або забороною протестів. Саме із-за цих та інших фактів, a також з-за сумнівних станів суддів Окружного адмінсуду ряд громадських організацій, пов’язаних c реформою судочинства, вимагали ліквідувати цю установу. Серед них, зокрема, були фонд DEJURE, Центр протидії корупції, рух ЧЕСНО, Transparency International Ukraine та інші. Тим більше, що влада часів Порошенко цілями судової реформи декларувала оновлення та очищення судової системи.

За інформацією співрозмовника Тижня, наближених до розробки реформи судів, ОАСК повинен був зникнути ще в кінці грудня 2017 року, коли президент Петро Порошенко видав указ o ліквідації низки судів. Адже за кілька днів до оприлюднення документа Окружний адмінсуд Києва в ньому фігурував. Проте в опублікованому варіанті указу цієї установи вже не було. У 2019 році Порошенко не обрали на другий термін, до того ж він втратив більшість у парламенті. Тому проблему ОАСК отримала у спадок нова влада: Володимир Зеленський та його монобольшінство в парламенті. Правда, і вони не поспішали йти назустріч громадськості і ліквідувати суд, який раз звинувачували в корупції і прийняття неправосудних рішень.

Ці звинувачення так і залишалися лише словами, якби у липні 2019 року Національне антикорупційне бюро не прийшло c обшуками в Окружний адміністративний суд Києва. Згодом глава НАБУ Артем Ситник і голова управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк (відповідальний за розслідування справ Майдану, нині ліквідоване. — Ред.) вийшли на прес-конференцію, під час якої показали аудіо розмов з кабінету голови ОАСК Павла Вовка. Записи робили нібито під час розслідування однієї з справ Майдану, але в результаті виявили також ряд інших можливих злочинів, скоєних вже після Революції гідності.

ДОСЬЄ: АРТЕМ СИТНИК. СИТЕ ЖИТТЯ ГОЛОВНОГО АНТИКОРУПЦІОНЕРА

В оприлюднених матеріалах йшлося o спробах Вовка і його підлеглих вплинути на атестацію суддів, яку повинен був проходити і Окружний адмінсуд Києва. Зокрема, там йшлося o можливості впливу на Вищу кваліфікаційну комісію суддів (ВККС, відповідає за оцінювання суддів перед призначенням на посаду) та омбудсмена Людмилу Денисову, яка нібито повинна була замінити свого представника у ВККС на більш лояльного.

У підсумку Вовк, його заступник Євген Аблов і суддя Ігор Погрібніченка отримали підозри у винесенні завідомо неправосудних рішень і втручанні в діяльність судових органів для створення перешкод у роботі ВККС. Максимальне покарання у разі доведення провини — шість років позбавлення волі та заборона займати певні посади. Втім, розслідування тривало недовго: всього півроку. Сталося це через сумно відомих «поправок Лозового».

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Їх суть полягає в тому, що слідчі повинні отримувати судові дозволу на продовження розслідування, хоча для цього потрібно рішення прокурора Власне, торік наприкінці жовтня слідство намагалося продовжити для себе терміни роботи по справі ОАСК, оскільки потрібно було, як мінімум, зробити експертизу аудіозаписів і підтвердити або спростувати, що на них фіксували саме Вовка. Однак більше тижня Шевченківський райсуд Києва так і не зміг провести засідання. Коли ж терміни минули, він відмовився продовжувати терміни слідства. Тому у правоохоронців залишалося два варіанти: або закрити справу, або передавати його в суд як є. Вибрали останнє. Станом на липень 2020-го підозрювані ще знайомляться c матеріалами виробництва.

Варто відзначити, що в минулому році представники прокуратури під час спілкування c Тижнем відзначали, що оприлюднена у серпні 2019-го аудіозапис — це лише незначна частина матеріалів. В цілому ж мова йшла o майже 60 тис. аудіофайлів. Не дивно, що в липні цього року Національне антикорупційне бюро показало ще частина матеріалів і знову настав c обшуками в Окружний адміністративний суд Києва.

Особливо враховуючи те, що в останні місяці група депутатів Верховної Ради активно домагається звільнення Ситника з посади і критикують роботу НАБУ. І на цей раз підозра, яку висунули Вовку, виявилося значно серйозніше. Якщо раніше мова йшла тільки o втручання в роботу ВККС, то тепер — o створення злочинної організації та діях, спрямованих на захоплення державної влади. До того ж йдеться o зловживанні впливом та втручання у діяльність державного діяча. Максимальне покарання за такі злочини — 12 років позбавлення волі c конфіскацією майна.

Злочин, в якому підозрюють голову ОАСК, за версією НАБУ виглядає так: Вовк створив злочинну організацію, в яку увійшло 12 осіб: двоє заступників і четверо суддів, один з яких, ймовірно, вже згаданий Погрібніченка, голова Державної судової адміністрації Зіновій Холоднюк, троє адвокатів і ще один чоловік, який не належить до судової системи.

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Ця група нібито намагалася взяти під контроль Вищу кваліфікаційну комісію суддів і Вища рада правосуддя. Також названим структурам нібито створювали штучні перешкоди для роботи, наприклад, як зазначає НАБУ, шляхом подання позовів від певних людей чи громадських організацій. До того ж суддя Вовк нібито впливав не тільки на ОАСК, але і на ВСП, Офіс омбудсмена, суддів Конституційного Суду, працівників Державного бюро розслідувань, Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПК), працівників міністерств та народних депутатів.

На підтвердження цих слів НАБУ опублікувало 40-хвилинне відео з розшифровкою розмов і поясненням до них. На записі голос, як і в минулому році, схожий на голос голови Окружного адмінсуду Києва, напівжартома обговорює захоплення судової влади в країні, свій контроль над певними структурами, співпраця c народними депутатами і адміністрацією президента (зокрема, мова йде o нардепа «Саші», імовірно — Олександрі Грановском, який у часи Порошенко, ймовірно, відповідав за роботу з судами. — Ред.).

Також мова йде про вже згаданий вплив на пані Денисову, яка в ОАСК намагалася оскаржити кілька рішень НАПК щодо власних декларацій. 21 липня НАБУ опублікувало чергову порцію розмов нібито з кабінету Вовка, в якій йдеться o «допомоги» нинішньому голові Державної судової адміністрації (ДСА) Зеновію Холоднюку: зупинку призначення нового голови ДСА в обмін на призначення в ВККС лояльної людини за квотою цієї структури.

Окремо варто зупинитися на спробах отримати дані щодо журналістів проекту Слідство.інфо, готували розслідування o святкуванні дня народження заступника Вовка — Євгена Аблова, на яке приїхали також фігуранти справ, розглянутих в Окружному адміністративному суді Києва. Судді обурилися з-за цього сюжету і хотіли дізнатися більше інформації o журналістки Євгенії Моторевской. Зокрема, вони прагнули отримати дані o телефонних дзвінках і геолокацію мобільного, щоб з’ясувати, хто злив інформацію o святкуванні Аблова.

Одночасно і судді Окружного адмінсуду Києва, і Холоднюк відкидають будь-які звинувачення і відзначають, що не отримували текстів підозр. «Офіційно заявляю: за станом на сьогодні, 20 липня, ніякої підозри мені ніхто не вручав і я не знаю, про що взагалі йде мова. У зв’язку з незрозумілими для мене подіями сьогодні достроково перериваю відпустку для з’ясування суті і причин виникнення дезінформації щодо мене, поширеною у ЗМІ», — цитує прес-служба ДСА слова Холоднюка.

«Я зараз перебуваю у відпустці, після завершення якої правовим шляхом і в передбаченому законом порядку буду доводити свою правоту (…) Що стосується плівок, то наступного разу раджу пошукати більш продуктивних і креативних режисерів», — Вовк написав на своїй сторінці в Facebook. Згодом він там же заявив, що «іноземні агенти та їх прибічники намагаються захопити судову владу України і позбавити її суверенітету». А вже через кілька годин c схожою заявою до президента Володимиру Зеленському звернулися також судді ОАСК.

«Сили, які фінансуються і направляються з-за кордону, відверто тиснуть на суспільство і державні органи, так як вимагають одного: призначення іноземців управляти українськими суддями і судами. Системність їх дій дає підстави говорити про наявність плану, в якому Україні відведена не дуже почесна роль. Плану, метою якого є встановлення повного контролю над українською судовою системою з-за кордону і встановлення контролю над українською державою та її владними органами. Адже той, хто буде контролювати суди, буде мати важіль впливу на рішення будь-якого органу, включаючи рішення президента», — йдеться в заяві ОАСК.

Тут важливо нагадати, що з початку свого президентства Зеленський намагався запустити власну судову реформу. Її перший варіант, який Верховна Рада прийняла восени минулого року, передбачав перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і очищення Вищої ради правосуддя від нечесних членів. Допомогти в цьому повинні були міжнародні партнери. З початку ВСП «забракував» їх представників, a потім через окремих положень конкурсу (наприклад, неможливість заблокувати призначення сумнівних кандидатів на посади у ВККС) міжнародники так і не відправили своїх представників до конкурсної комісії.

Банкова взялася розробляти новий проект судової реформи. І, як і в попередньому, ні разу не згадала ОАСК. Мова йшла лише o перезапуску суддівського самоврядування. На цей раз, щоб уникнути зриву конкурсу у ВККС, у законі вирішили прописати нові правила: якщо міжнародні партнери не подають свої кандидатури у визначений термін, то це може зробити Офіс уповноваженого з прав людини. Тобто поки Людмила Денисова. Яку, якщо вірити записам НАБУ, може контролювати Вовк. Правда, поки Верховна Рада не встигла проголосувати реформу навіть у першому читанні. Швидше за все, це відбудеться через 1,5 місяці, у вересні.

Паралельно з цим Банкова може вирішити і питання ліквідації ОАСК. За попередні роки ці судді так і не пройшли оцінювання, без якого їх фактично неможливо звільнити. І якщо підозри, висунуті НАБУ, мають під собою грунт, то до моменту отримання контролю, щонайменше, над ВККС (що дасть суддям ОАСК можливість залишитися на посадах) таке оцінювання не відбудеться. Тому поки що єдиним законним рішенням цієї проблеми може бути ліквідація суду і передача його повноважень іншим представникам судової влади.

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Відповідальний за це рішення, згідно ст. 125 Конституції, — президент Зеленський. Після консультацій c ВСП він може внести в парламент указ o ліквідації певного суду. А монобольшінство, теоретично, за цей документ навіть проголосує. Втім, поки існують сумніви, що глава держави зважиться на такий крок. Дуже показовим було його мовчання в минулому році, коли судді ОАСК отримали перші підозри.

І дуже показово таке мовчання зараз.

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Станіслав Козлюк, опубліковано у виданні Тиждень

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НАБУ і «змова Вовка» оновлено: 27 липня, 2020 автором: Redactor