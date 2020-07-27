Перемир’я почалося. Окупанти активно мінують українські позиції

Російські окупаційні війська використовують заборонені протипіхотні міни ПОМ-2.

Бойовики замінували українські позиції міни з годинниковим механізмом, щоб під час дії режиму припинення вогню ті вибухнули, і все виглядало так, ніби українська сторона здійснила обстріл та порушила домовленості про «тиші», повідомляє прес-центр штабу ООС.

«Напередодні повного і всеосяжного режиму припинення вогню ворог зробив чергову провокацію неподалік Новомихайловки і здійснив мінування українських позицій протипіхотними мінами ПЗЗ-2 за допомогою протитанкових гранатометів. Такі міни заборонені Оттавської конвенції і виготовляються виключно в Російській Федерації. ПОМ-2 ставиться дистанційно і має період самоліквідації від 4 до 100 годин, — розповіли в штабі. — Підступність провокації полягає у тому, що незабаром, вже під час дії перемир’я, міна може детонувати і вибух буде розцінюватися як обстріл з боку українських позицій, або підрив українських воїнів на власних мінах. Тобто, в будь-якому випадку, як зрив повного і всеосяжного режиму припинення вогню».

З півночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного і всеосяжного припинення вогню, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи.