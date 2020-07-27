Водіям назвали найкращі двигуни за останні 20 років

Британське агентство Technology International провело дослідження автомобільного ринку, завдяки якому вдалося дізнатися про кращі двигуни, які були зібрані за останні 20 років.

Для визначення п’ятірки найкращих моторів були запрошені 60 впливових експертів з різних куточків світу. У ТОП-5 увійшли тільки ті двигуни, які мають високу надійність і довговічність.

П’яте місце отримав японський агрегат Toyota 1NZ-FXE 1.5, який розроблявся для ексклюзивних моделей гібридних машин. При досягненні 5000 об/хв мотор може видавати 77 «коней».

Четверте місце було виділено німецькому турбомотору Volkswagen 1.4 TSFI, який був представлений в 2005 році. 1,4-літровий агрегат, що володіє чотирма циліндрами, може генерувати 150 к.с.

Третє місце віддано BMW S54 3.2, який володіє шістьма циліндрами і безнаддувною бензиновою конструкцією. Мотор призначався для BMW M3.

Друге місце отримав Ford 1.0 EcoBoost. Даний двигун представили на ринку в 2012 році. Залежно від модифікації, мотор міг видавати від 125 до 140 кінських сил.

Перше місце зміг заробити італійський мотор Ferrari F154 3.9, який відрізняється подвійним турбонаддувом, системою прямого вприскування паливної суміші, функцією почергового розподілу палива і 90-градусним розподілом головок циліндрів.

: mmr.net.ua

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