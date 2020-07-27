Бутусов: Наказ про перемир’я суперечить закону України. За вимогу припинити вогонь може загрожувати кримінальний термін

Наказ Командування Збройних сил України про припинення вогню з 27 липня суперечить закону про особливості державної політики щодо забезпечення суверенітету країни на Донбасі.

Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

За його словами, згідно із законом «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях» від 2018 року, наказ не може вимагати припинення вогню по ворогу, оскільки російська агресія і порушення територіальної цілісності країни тривають.

«Будь-держслужбовець і військовослужбовець ЗСУ, який на підставі цього наказу буде вимагати припинення вогню по ворогу 27 липня, може бути притягнутий до кримінальної відповідальності», — стверджує журналіст.

Крім того, Командування ВСУ у своєму наказі дозволяє відкривати вогонь у разі наступальних дій тільки після погодження своїх дій з керівництвом збройних формувань ОРДЛО». Проте зазначений закон визначає, що агресію здійснює Росія та будь-які контакти з бойовиками, а тим більше спільні дії, є порушенням закону.

Бутусов зазначив, що перераховані в наказі заборони на снайперський вогонь, на «пересування озброєних людей в бік противника», на застосування безпілотників – це теж за межею закону, оскільки наказ не може скасовувати статутні норми ведення бойових дій.

«Контроль за виконанням умов припинення вогню покладається на СЦКК і ОБСЄ. Коли створювалися Мінські угоди, РФ входила до складу СЦКК, проте в грудні 2017-го Росія вийшла зі складу СЦКК, і не повернулася. Виходить, визнаючи СЦКК, Україна визнає незаконні формування «ЛДНР» стороною переговорів, не згадуючи російську армію», — додав журналіст.

Також він підкреслив, що повноваження ОБСЄ не збільшуються, а тому вони як і раніше можуть заїхати тільки туди, куди їх пускають росіяни.

«Моя думка така: Путін як і раніше продавлює в Україні «Придністровський сценарій». І загрожує Зеленському та Єрмаку продовжувати перед місцевими виборами бити по рейтингу Слуг своїми телеканалами та інтернетом», — вважає Бутусов.

На його думку, Зеленський і глава його Офісу Андрій Єрмак в надії зберегти підтримку до жовтня у проросійського електорату придумали такий «хитрий політичний трюк» — заборонити армії воювати.

«Я не думаю, що армія буде виконувати цей наказ. Думаю, що захована війна продовжиться. Але цей наказ формалізує і юридично закріплює те, що Україні визнавати насправді не вигідно — що керівництво країни готове підписати що завгодно і наказати що завгодно, лише б замість реальної боротьби за незалежність продовжувати її імітацію», — підсумував Бутусов.