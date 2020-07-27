Озвучена програма поїздки Кулеби в Польщу

Міністри візьмуть участь у церемонії офіційного відкриття нового корпусу посольства України в Польщі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 27-28 липня здійснить поїздку в Польщу, в ході якої відвідає Варшаву й Люблін, і зустрінеться з польським і литовським колегами. Про це повідомляється на сайті МЗС.

Очікується, що в перший день візиту міністр проведе у Варшаві переговори з главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем. Обидва міністри також візьмуть участь у церемонії офіційного відкриття нового корпусу посольства України в Польщі, де розміщені консульський відділ диппредставництва. У той же день Кулеба зустрінеться з представниками української громади в РП.

На наступний день, 28 липня, Кулеба разом з Чапутовичем і главою МЗС Литви Лінасом Линкявичус спільно відвідають штаб міжнародної литовсько-польсько-української бригади ЛитПолУкрбрига їм. Великого гетьмана Костянтина Острозького в Любліні. На завершення візиту передбачається прийняття спільної декларації трьох міністрів.