Брат Бритни Спирс рассказал о ее жизни под контролем отца

В Сети набирает популярность хештег «свободу Бритни».

Фото и видео, которые Бритни публикует в своем Instagram, настораживают ее поклонников и порождают всевозможные теории о ее психическом здоровье. Например, поклонников испугало недавнее видео, на котором певица отвечает на вопросы очень странным голосом, раскачиваясь из стороны в сторону.

В то же время в Twitter набирает популярность движение «свободу Бритни», целью которого стоит освобождение 38-летней Спирс от опеки отца. Певица признана недееспособной и уже 12 лет, она не распоряжается своими финансами и не может воспитывать собственных сыновей.

Многие поклонники певицы уверены, что постоянный контроль тяготит певицу — ей запрещено даже садиться за руль автомобиля. Фанаты требуют признать Бритни самостоятельной и освободить от влияния родственников. На днях ее старший брат Брайан пролил свет на состояние артистки и раскрыл подробности ее пребывания под опекой.

Он подтвердил, что после нервного срыва в 2008 году девушка нуждалась в помощи и контроле со стороны близких, и родственники старались создать максимально благоприятную для нее среду.

“Она всегда хотела освободиться от этого. Это очень неприятно, когда кто-то постоянно говорит вам, что делать, это, должно быть, очень разочаровывает. Она давно хотела уйти из-под опеки”, — рассказал Брайан.

Он подчеркнул, что понимает желание младшей сестры, но не уверен, что полная свобода пойдет ей на пользу. Как считают ее родственники, Бритни не справится с самостоятельной жизнью, ведь она с юного возраста была окружна людьми, которые направляли и контролировали ее.

: showdream.org