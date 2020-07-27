З початку року громадянство РФ отримали близько 300 тисяч іноземців

У першому півріччі 2020 року російське громадянство отримали близько 300 тис. іноземців, розповіла начальник Головного управління з питань міграції МВС РФ Валентина Казакова.

Як передає «РГ», Казакова також розповіла, що з березня на територію РФ майже не в’їжджають іноземні громадяни через пандемію і закритих у зв’язку з нею кордонів. У той же час з громадянами, які перебувають на території РФ, міграційна служба веде роботу.

Начальник міграційного главку зазначила, що з початку березня до служби звернулося понад 1,5 млн іноземців, яким потрібно було врегулювати свій правовий статус: продовжити візи або отримати дозвільні документи.