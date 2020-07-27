Сьогодні, 27 липня 2020 року, Голова Офісу генпрокурора Ірина Венедиктова представила в прокуратурі Києва на Предславинській нового керівника столичної прокуратури Олега Кіпера.

Нагадаємо, до Кіпера тимчасово виконував обов’язки голови Київської прокуратури скандально відомий Роман Говда. За чутками, Говда, може піти на підвищення в Офіс Генпрокурора.

Відомо, що Кіпер працює в системі прокуратури не перший рік. Однак, в 2014 році він був люстровано. Після чого оскаржував люстрацію і вимагав поновлення на посаді через суд. Восени 2019 року Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Кіпера і відновив на посаді. Прокурор встиг побути позаштатним помічником керівника Офісу Президента.

«Кіперу приписують зв’язки з близьким соратником екс-генпрокурора Юрія Луценка Сергієм Кизем, займав при ньому посаду заступника генерального прокурора.

З приходом на Предславинську нового керівника там очікують одеський «прокурорський десант», так як він виходець з Одеси і може підтягнути багатьох товаришів по службі», — пише Країна.

ДОСЬЄ: Роман Говда: як прокурор став рішалою

В тему: «Кизя поставили на справи проти Порошенка». Навіщо Луценко призначив своїм заступником партнера Богдана

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Прокуратуру Києва очолив Кіпер, оспоривший свою люстрацію оновлено: 27 липня, 2020 автором: Redactor