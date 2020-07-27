Колишній радник Єрмака призначений новим прокурором Києва

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова, нещодавно призначила в. о. керівника Департаменту у справах Майдану» ОГП Олексія Донського, представила колективу прокуратури міста Києва нового керівника — Олега Кіпера, який працював заступником прокурора столиці.

Як повідомляють в ОГП, Олег Кіпер працює в органах прокуратури з 2001 року. Він був слідчим Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурором відділу прокуратури Одеської області, прокурором відділу Генеральної прокуратури України, начальником управління прокуратури Івано-Франківської області, заступником прокурора Івано-Франківської області, заступником начальника управління — начальником відділу Генеральної прокуратури України.

До недавнього часу Олег Кіпер працював позаштатним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака — такі дані містилися у відповіді на запит «Українських новин», датований березнем 2020 року.

Тим часом, в аналогічному відповіді на запит «Бабеля» від червня 2020 року прізвища прокурора в списку радників вже немає.

У вересні 2019 року Окружний адмінсуд Києва повернув Олегу Кіперу, який потрапив під люстрацію, посаду старшого прокурора Головного управління нагляду.