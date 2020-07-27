Верховний Суд відхилив претензії податківців до «АрселорМіттал Кривий Ріг» на 172 млн грн

21 липня Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Офісу великих платників податків ДПС та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій у справі №160/4438/19, якими на вимогу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» було скасовано податкове повідомлення-рішення №0000754615 від 15.02.2019 щодо збільшення підприємству суми грошового зобов’язання зі сплати податку на прибуток у розмірі 114,6 млн грн ї 57,3 млн грн штрафних санкцій.

Предметом суперечки стали закупівлі підприємством підакцизного дизпалива, сплати підакцизного податку й супровідного визначення обсягу прибутку.

Додамо, що 16.10.2019 Третій апеляційний адмінсуд задовольнив позовні вимоги ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” до Офісу великих платників податків ДФС (у справі №804/2867/18) щодо скасування податкових повідомлень-рішень №0000494615 від 30.01.2018 (в частині збільшення суми зобов’язання з ПДВ на 52,2 млн грн) і №0000484615 від 29.01.2018 (в частині збільшення суми зобов’язання з податку на прибуток у розмірі 48,3 млн грн).